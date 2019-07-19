Парубій підписав закон про хімічну кастрацію педофілів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про примусову хімічну кастрацію педофілів, свідчать дані на сайті парламенту.

Тепер документ має підписати президент України Володимир Зеленський.

11 липня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Ветувати цей закон президента закликали 15 правозахисних організацій та виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Позаторік у Верховній Раді був зареєстрований інший законопроєкт (6607), який передбачає посилення відповідальності за злочини проти статевої недоторканності малолітніх​, зокрема добровільну хімічну кастрацію, якою можна буде замінити невідбуту частину покарання після 10 років ув’язнення. Цей законопроект парламент 11 липня ухвалив за основу, але не в цілому.