Президент України Володимир Зеленський ветував закон про хімічну кастрацію педофілів, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт повернули до парламенту з пропозиціями президента. Тепер Верховна Рада має або врахувати їх, або подолати вето президента 300 голосами.

11 липня Верховна Рада ухвалила зміни до законодавчих актів, якими посилила відповідальність за злочини, вчинені щодо малолітніх, неповнолітніх та осіб, які не досягли статевої зрілості. Рада доповнила Кримінальний кодекс статтею про примусову хімічну кастрацію.

Ветувати цей закон президента закликали 15 правозахисних організацій та на той час виконувачка обов’язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун.

Позаторік у Верховній Раді був зареєстрований інший законопроєкт (6607), який передбачає посилення відповідальності за злочини проти статевої недоторканності малолітніх​, зокрема добровільну хімічну кастрацію, якою можна буде замінити невідбуту частину покарання після 10 років ув’язнення. Цей законопроект парламент 11 липня ухвалив за основу, але не в цілому.