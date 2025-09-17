Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Британією

Угоду про сторічне партнерство підписали 16 січня 2025 року
Угоду про сторічне партнерство підписали 16 січня 2025 року

Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

«За» відповідний законопроєкт №0332 проголосували 226 депутатів, «проти» – 6, ще 41 обранець утримався.

Угоду про сторічне партнерство підписали 16 січня 2025 року. Документ складається з 14 статей, які, серед іншого, стосуються зміцнення обороноздатності, безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, посилення співпраці у сфері енергетики, у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності та протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, використання потенціалу соціокультурних зв’язків, а також співробітництва з питань міграції.

Також, за словами президента Володимира Зеленського, щорічно Україна отримуватиме від Великої Британії військову допомогу на щонайменше 3,6 мільярда доларів – це закріплює угода про сторічне партнерство.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG