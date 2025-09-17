Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Британією

Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

«За» відповідний законопроєкт №0332 проголосували 226 депутатів, «проти» – 6, ще 41 обранець утримався.

Угоду про сторічне партнерство підписали 16 січня 2025 року. Документ складається з 14 статей, які, серед іншого, стосуються зміцнення обороноздатності, безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО, посилення співпраці у сфері енергетики, у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності та протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, використання потенціалу соціокультурних зв’язків, а також співробітництва з питань міграції.

Також, за словами президента Володимира Зеленського, щорічно Україна отримуватиме від Великої Британії військову допомогу на щонайменше 3,6 мільярда доларів – це закріплює угода про сторічне партнерство.