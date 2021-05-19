Верховна Рада розгляне питання створення ТСК щодо «вагнерівців»

Верховна рада на пленарному засіданні 19 травня розгляне проєкт постанови про утворення тимчасової слідчої комісії яка має розслідувати справу щодо «вагнерівців».

Як зазначається у порядку денному, депутати мають голосувати за створення ТСК «з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії Вагнера» та нанесення шкоди національним інтересам України».

Також заплановане голосування щодо створення ТСК «з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України».

Перше з питань стосується повідомлень про те, що затриманих у липні 2020 року в Білорусі російських бойовиків нібито насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17. У тих повідомленнях ішлося про те, нібито операція була зірвана через імовірний витік інформації з офісу президента Володимира Зеленського після того, як силовики доповіли там про неї.

В офісі президента спершу заперечували існування такої операції взагалі, потім почали лунати заяви, нібито інформацію міг «злити» Петро Порошенко, за президентства якого її почали розробляти.