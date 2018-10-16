Верховна Рада не зняла недоторканність із Вілкула

Верховна Рада розглянула подання Генеральної прокуратури України про зняття депутатської недоторканності зі співголови фракції «Опозиційний блок» Олександра Вілкула. За підсумками голосування, подання підтримали лише 137 народних депутатів, рішення про притягнення Вілкула до кримінальної відповідальності не ухвалене.

Андрій Парубій назвав це рішення «соромом українського парламенту» і нагадав депутатам про обіцянку перед виборцями зняти депутатську недоторканність.

Після цього він закрив ранкове засідання і оголосив, що депутати продовжать роботу в сесійній залі о 16:00. Очікується, що парламент зокрема розгляне питання про зняття депутатської недоторканності з депутата «Опозиційного блоку» Дмитра Колєснікова.

Перед голосуванням виступили генеральний прокурор Юрій Луценко та сам Олександр Вілкул. Останній заявив, що відкидає всі звинувачення прокурорів на свою адресу. Він також додав, що не має наміру виїжджати з України.

Прокуратура підозрює Олександра Вілкула у зловживанні службовим становищем та перевищенні повноважень під час перебування на посаді голови Дніпропетровської облдержадміністрації. За даними прокуратури, Вілкул брав участь у незаконних земельних справах: ідеться про передачу земельних ділянок ПАТ «Покровський гірничо-збагачувальний комбінат», а також про незаконну зміну цільового призначення земельної ділянки. Як зазначив Юрій Луценко на засіданні парламенту 16 жовтня, дії Вілкула призвели до збитків держбюджету на 15 мільйонів гривень.

Депутата «Опозиційного блоку» Дмитра Колєснікова підозрюють у зловживанні службовим становищем під час перебування на посаді голови Агентства держмайна України. Він також заперечує свою провину.