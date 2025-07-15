Рада проголосувала за продовження воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада 15 липня схвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 5 листопада. Про це повідомили депутати Верховної Ради Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко.

Постанови наберуть чинності з 7 серпня і діятимуть упродовж 90 днів, до 5 листопада 2025 року.

За продовження воєнного стану проголосували 320 народних депутатів. Проти виступив лише один – депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

За продовження загальної мобілізації проголосували 304 парламентарі. Проти знову виступив Гончаренко, утримався Георгій Мазурашу від «Слуги народу».

Воєнний стан в Україні діє від 24 лютого 2022 року. Його продовжують кожні 90 днів відповідно до конституційної процедури.