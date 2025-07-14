Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан до 5 листопада

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти №13471 і №13472, які передбачають продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації відповідно.

Документи охоплюють період із 7 серпня до 5 листопада 2025 року.

Верховна Рада вже в 16-й раз проголосує за продовження дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.