Рада закликала президента присвоїти звання Героя України морпіху Ярославу Журавлю

Депутати Верховної Ради направили до президента запит щодо посмертного присвоєння звання Героя України розвіднику 35-ї окремої бригади морської піхоти, сержанту Журавлю Ярославу Васильовичу. За це проголосували 292 депутати.

Відповірне звернення підписали 60 депутатів, сказала заступниця голови парламенту Олена Кондратюк.

Одна з ініціаторок запиту до президента, депутатка від «Блоку Петра Порошенка» Софія Федина оприлюднила на фейсбуці список підписантів.

40-річний військовий 35-ї окремої бригади морської піхоти Ярослав Журавель був поранений поблизу Зайцева в липні 2020 року. Тоді, за словами батька військового, президент як верховний головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок пораненого. Ярослав Журавель втратив багато крові й помер. Точна дата смерті невідома. Тіло військового бойовики передали українській стороні через 8 днів після поранення, 21 липня.

За повідомленням пресцентру штабу ООС, 13 липня в «сірій зоні» під Зайцевим на Донеччині, під час виконання бойового завдання загинув командир розвідувального взводу зі складу 35-ї бригади лейтенант Дмитро Красногрудь. Російські гібридні сили обстріляли гуманітарну групу, марковану білими касками та білими пов’язками на бронежилетах, яка мала евакуювати тіло загиблого командира. Серед загиблих унаслідок обстрілу були військовий медик Микола Ілін та сержант Ярослав Журавель.

З Ярославом Журавлем попрощалися 23 липня на Дніпропетровщині.