Верховна Рада ухвалила закон про підтримку українських політв’язнів

Верховна Рада України 26 січня ухвалила в другому читанні проєкт закону №6104 про соціальний та правовий захист людей, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей.

За проєкт проголосували 288 народних депутатів від різних фракцій та груп, 16 представників «Опозиційної платформи – За життя» утрималися, двоє проголосували проти.

У першому читанні законопроєкт мав підтримку 328 парламентарів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ спрямований на захист військовополонених та цивільних заручників. Водночас його дія не поширюється на людей, щодо яких після 20 лютого 2014 року набув чинності обвинувальний вирок українського або визнаного Україною суду у справах про злочини проти національної безпеки України, громадської безпеки, миру, безпеки людства та інші злочини, пов’язані з агресією проти України.

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Закон, ініційований президентом Володимиром Зеленським, передбачає створення Комісії зі встановлення факту позбавлення особистої свободи внаслідок агресії проти України, а також визначає її повноваження.

Він також передбачає низку соціальних гарантій. Зокрема, людям, які були позбавлені волі через війну проти України, або, на час їхнього ув’язнення – їхнім родичам передбачена щорічна державна допомога.

У листопаді 2021 року Зеленський повідомив, що Туреччина передала отриманий від нього перелік імен 450 українських політичних в’язнів російській стороні. Москва відмовилася коментувати словами президента України.