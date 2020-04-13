Рада не підтримала постанови щодо скасування ухвалення закону про ринок землі, розблокувавши його підписання

Верховна Рада України на позачерговому засіданні 13 квітня не підтримала жодну з 13 постанов за скасування ухвалення закону про ринок землі.

Через наявність цих проєктів постанов, закон не міг підписати, ані спікер парламенту, ані президент.

На позачерговому засіданні в ніч на 31 березня Верховна Рада підтримала законопроєкт про обіг земель сільськогосподарського призначення.

Ринок землі має запрацювати 1 липня 2021 року замість 1 жовтня 2020-го.

Купувати землю зможуть громадяни України, територіальні громади, держава та юридичні особи, «створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади». У першій редакції документа юридичним особам достатньо було бути створеними за законодавством України. Крім того, юридичні особи зможуть купувати землю лише з 2024 року.

Іноземці матимуть право купувати землі винятково після рішення референдуму.