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04 лютого 2020, Київ 16:13
Новини | Політика

Рада відхилила проєкт про розширення повноважень президента під час призначення керівників ДБР і НАБУ

У грудні Конституційний суд оприлюднив висновок, згідно з яким законопроєкт було визнано таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України

Верховна Рада України не підтримала постанову про продовження роботи над законопроєктом про внесення змін до статті 106 Конституції України, які дозволяли б президентові призначати і звільняти голів Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань.

На засіданні 4 лютого проєкт постанови підтримали 214 народних депутатів за необхідних 226.

У грудні Конституційний суд оприлюднив висновок, згідно з яким законопроєкт було визнано таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

«Системний аналіз положень законопроєкту вказує на те, що в разі ухвалення законопроєкту його положення можуть порушити баланс конституційних повноважень між президентом України та Кабінетом міністрів України, фактично створивши паралельну виконавчу владу, підпорядковану президенту України», – мовиться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський подав законопроєкт до парламенту 29 серпня. 4 вересня комітет Ради визнав його таким, що не містить ризиків. Згодом документ направили на розгляд Конституційного суду.

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