Рада відхилила проєкт про розширення повноважень президента під час призначення керівників ДБР і НАБУ

Верховна Рада України не підтримала постанову про продовження роботи над законопроєктом про внесення змін до статті 106 Конституції України, які дозволяли б президентові призначати і звільняти голів Національного антикорупційного бюро і Державного бюро розслідувань.

На засіданні 4 лютого проєкт постанови підтримали 214 народних депутатів за необхідних 226.

У грудні Конституційний суд оприлюднив висновок, згідно з яким законопроєкт було визнано таким, що не відповідає вимогам частини першої статті 157 Конституції України.

«Системний аналіз положень законопроєкту вказує на те, що в разі ухвалення законопроєкту його положення можуть порушити баланс конституційних повноважень між президентом України та Кабінетом міністрів України, фактично створивши паралельну виконавчу владу, підпорядковану президенту України», – мовиться у повідомленні.

Президент України Володимир Зеленський подав законопроєкт до парламенту 29 серпня. 4 вересня комітет Ради визнав його таким, що не містить ризиків. Згодом документ направили на розгляд Конституційного суду.