У Раді пропонують відмовитися від заочної форми навчання у наступному році

У Верховній Раді зареєстрований законопроєкт про відмову від заочної та вечірньої форм навчання.



Група з 14 депутатів пропонує внести зміни до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року.



«Враховуючи накопичений досвід використання дистанційних технологій навчання встановити, що в 2024 році не проводиться набір вступників для здобуття ступенів вищої освіти бакалавра та магістра за вечірньою та заочною формами здобуття освіти, натомість орієнтуючи заклади освіти на розвиток дистанційної форми здобуття вищої освіти», – йдеться у пояснювальній записці.