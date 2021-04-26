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26 квітня 2021, Київ 16:29
Новини | Політика

У вівторок Рада може розглянути законопроєкт про спрощення заочного розслідування

27 квітня парламент збереться на позачергове засідання

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання парламенту 27 квітня. Про це повідомив апарат Верховної Ради 26 квітня.

Зокрема, планується розглянути законопроєкт №2164 про внесення змін до Кримінального кодексу «щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування».

Серед інших питань, які планується розглянути на порядку денному:

  • збільшення видатків «на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами»
  • законопроєкт про фінансові послуги та фінансові компанії
  • забезпечення впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи

«Апарату Верховної Ради України забезпечити підготовку і проведення цього позачергового пленарного засідання Верховної Ради України та поінформувати народних депутатів України про питання, розгляд яких заплановано на ньому», – йдеться в розпорядженні.

Законопроєкт передбачає, зокрема, оголошення підозрюваного в розшук, якщо він, отримавши налажен повідомлення, не з’являється до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду та є підстави вважати, що він переховується за кордоном або на окупованих територіях України.

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Автор законопроєкту Владлен Неклюдов («Слуга народу») обґрунтував його тим, що суди відмовляються оголосити людину в розшук без аналогічного рішення Інтерполу. Водночас Інтерпол, згідно з пояснювальною запискою, «відмовляє у задоволенні запитів про оголошення у міжнародний розшук осіб, мотивуючи здебільшого такі свої рішення наявністю ознак політичного переслідування».

Верховна Рада ухвалила цей документ у першому читанні 17 лютого.

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