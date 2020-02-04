Рада попередньо схвалила зменшення кількості депутатів

Верховна Рада України попередньо схвалила президентський законопроєкт, який передбачає внести зміни до статей 76 і 77 Конституції України і скоротити кількість народних депутатів до 300, а обирати їх за пропорційною системою.

За відповідну постанову на засіданні 4 лютого проголосували 236 народних депутатів.

У своєму законопроєкті президент Володимир Зеленський пропонує закріпити у статті 76 Конституції України положення про кількісний склад Верховної Ради в 300 народних депутатів (відповідно до чинної редакції Конституції їх 450), яких обирають на п’ять років.

У статті 77 встановлюється, що Верховна Рада України обирається за пропорційною виборчою системою.

У грудні 2019 року Конституційний суд визнав конституційним законопроєкт, який передбачає зменшення кількості народних депутатів із 450 до 300.