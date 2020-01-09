Радіо Крим.Реалії отримує нову частоту для мовлення

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення видала новий дозвіл для тимчасового мовлення на останній вільній частоті півдня Херсонщини Радіо Крим.Реалії, передачі якого готує Крим.Реалії – кримський проєкт Української служби Радіо Свобода.

Відповідно до цього дозволу, Радіо Крим.Реалії транслюватиме програми з селища Чаплинки Херсонської області на частоті 98,6 FM.

«Під час розгляду цього питання член Національної ради Сергій Костинський наголосив, що сьогодні Радіо Крим.Реалії надано останню вільну частоту, що залишилася на півдні Херсонської області, адже всі інші вже заповнені українськими мовцями. Також він нагадав, що Радіо Крим.Реалії одне з перших почало мовити з нової щогли в Чонгарі. Наразі на середніх хвилях на частоті 648 AM воно охоплює до 60% території тимчасово окупованого Криму, а також розширює свою мережу на Чаплинку», – повідомили в Нацраді.

Термін дії нинішнього дозволу – 1 рік.

Крім того, Радіо Крим.Реалії мовить на північну частину Криму на частоті 105,9 FM.

А з листопада 2019 року Радіо Крим.Реалії також почало цілодобове мовлення на вже згаданій частоті 648 AM на середніх хвилях на більшу частину Кримського півострова, крім гірських районів і Південного берега, цей сигнал розповсюджується і на південні й східні області України, західну і південну частини Росії.