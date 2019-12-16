На півночі Криму продовжують блокувати український радіосигнал – правозахисники

На півночі Криму продовжують блокувати український радіосигнал у 10 населених пунктах, ще у дев’яти сигнал заблокований частково. Про це повідомляє «Кримська правозахисна група».

У Істочному, Червоноармійському, Мартинівці, Зарічному, Овочевому можна почути тільки по одній українській радіостанції. У Воїнці та Зеленій Ниві – по дві радіостанції, у Армянську – чотири станції, а в Передмістному – п’ять українських FM-радіостанцій.

За інформацією правозахисників, радіо «Культура» чутно у п’яти населених пунктах з усього списку, Радіо Крим.Реаліі – у чотирьох, «Армія FM» – у двох населених пунктах зі списку, «Промінь», «Українське радіо», «Люкс FM» , «Херсон FM» – в одному з 19 перевірених. В одному населеному пункті чути сигнал радіо «Нова Каховка».

Біля КПВВ «Чонгар» з боку анексованого Криму можна послухати програми семи українських FM-радіо, і чотири українські радіостанції чути біля КПВВ «Чаплинка».

У 10 населених пунктах (Ішунь, Красноперекопськ, Лобанове, Джанкой, Придорожнє, Солоне озеро, Єрмакову, Завіт-Ленінський, Новоолександрівка, Вишнівка) на українських радіочастотах транслюють свої програми російські FM-станції.

За інформацією правозахисників, частоту Радіо Крим.Реалії 105,9 перебиває російська радіостанція «Вести».