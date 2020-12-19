Стали відомі імена нових керівників у Радіо Свобода та в мовника на Кубі

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) оголосило, що колишній журналіст «Голосу Америки» (VOA) Тед Ліпієн повернеться до керівництва Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty), а Джефрі Скотт Шапіро, нинішній виконувач обов’язків директора Офісу мовлення на Кубу (OCB), стане його директором.

Про такі призначення стало відомо 18 грудня після заяви генерального директора USAGM від 9 грудня Майкла Пека про те, що колишній директор «Голосу Америки» Роберт Рейлі повернеться, щоб очолити цю мережу.

Тед Ліпієн приєднався до VOA в 1973 році і працював керівником служби польського мовлення, а потім до 2006 року керував відділом новин та маркетингу. Протягом 10 років Ліпієн працював в Мюнхені та Празі регіональним директором з маркетингу регіону Європа та Азія, де займався поширенням програм «Голосу Америки» і Радіо Свобода. У 2008 році він створив неурядову організацію Free Media Online.

«Коли я був підлітком у комуністичній Польщі, я слухав Радіо Вільна Європа, щоб з’ясувати, що уряд не сказав мені», – наголосив Ліпієн після призначення на посаду президента Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. – «Це мало великий вплив на моє життя і на життя мільйонів інших. Для мене честь, що мені довірили допомогти цій організації боротися проти цензури і давати слово тим, кого замовчують».

Тед Ліпієн брав інтерв’ю у багатьох видатних діячів, серед яких кардинал Кароль Войтила (Папа Римський Іван Павло ІІ), Лех Валенса, Джордж Буш, Збігнєв Бжезінський та Чеслав Мілош.

Як повідомляє Агентство США з глобальних медіа (USAGM), Дейзі Сінделар, яка виконувала обов'язки президентаа Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода з червня 2020 року, повернулася на посаду віцепрезидента і головного редактора мовника.

Джефрі Скотт Шапіро працює в Офісі мовлення на Кубу з липня 2017 року. Кервівник USAGM, оголошуючи про нову посаду Шапіро як керівника Офісу, відзначив його глибокі зв’язки з місцевими громадами у Південній Флориді (у Маямі базується телерадіомовник Marti – ред.) і досвід підготовки об’єктивних новин.

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Як передає «Голос Америки», у червні Сенат затвердив Майкла Пека генеральним директором Агентства США з глобальних медіа терміном на три роки. Після призначення він звільнив кількох керівників. Пізніше він відмовився давати свідчення перед комісією Палати представників, яка вивчала його рішення, зокрема про звільнення керівників RFE/RL, Radio Free Asia і OCB. Тодішній директор VOA Аманда Беннетт подала у відставку за два дні до того, як Пек приєднався до агентства.

Минулого місяця федеральний суддя виніс попередню судову заборону, що забороняє Пеку та іншим посадовим особам USAGM втручатися в редакційну незалежність та права журналістів VOA та інших мереж, які вони контролюють. Постанова, як і раніше, дозволяє Пеку призначати керівників цих новинних мереж. Постанова суду від 20 листопада забороняє гендиректору спілкуватися з журналістами в мережах без згоди їхніх директорів. Наказ є частиною позову, поданого п’ятьма співробітниками USAGM, яких Пек відправив в адміністративну відпустку в серпні. У позові Пек і його команда звинувачуються в порушенні редакційної незалежності. Керівник Агентства США з глобальних медіа Майкл Пек заявив, що позов є «необґрунтованим» і що всі рішення і дії його та його команди є «правильними і законними».

Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – некомерційна медіакорпорація, яка поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення) для аудиторії в понад 20-ти країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної та Південної Азії 27 мовами.

Радіо Свобода – це незалежна медіакомпанія, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через Агентство США з глобальних медіа (USAGM).

USAGM курує п'ять американських мереж іномовлення, серед яких «Голос Америки», Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, Офіс мовлення на Кубу, Радіо Вільна Азія і Близькосхідна мовна мережа.