Джеймі Флай оголосив про його звільнення з посади президента Радіо Свобода

Президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) Джеймі Флай оголосив, що звільнений рішенням нового голови агенції, яка здійснює нагляд за американським закордонним мовленням, фінансованим США.

У повідомленні для колективу Джеймі Флай повідомив, що про звільнення його повідомив Майкл Пак, новий генеральний директор Агентства США з глобальних медіа (USAGM).

«Із великим сумом я залишаю усіх вас на RFE/RL. Очолювати цю організацію протягом останнього року було честю мого життя», – звернувся Флай.

Джеймі Флай, який приєднався до Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) у серпні 2019 року, також заявив, що сподівався значно довше попрацювати в організації, щоб надалі гарантувати її багаторічну місію та ефективність. Флай повідомив, що виконувачем обов’язків президента RFE/RL стала віцепрезидент і головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Дейзі Сінделар.

Агенція Associated Press повідомляє, що Пак також звільнив керівників трьох інших закордонних мовників США – Радіо Вільна Азія, Бюро Близького Сходу, а також Куби. Звільнений і голова фонду «Відкриті технології», нагляд над яким також здійснює USAGM.

Звільнення відбулися незабаром після того, як директорка «Голосу Америки» Аманда Беннетт та її заступниця Сенді Суґавара оголосили про відставку.

Пак, який був затверджений два тижні тому директором Агентства США з глобальних медіа, також замінив всіх нинішніх членів рад директорів RFE/RL, Радіо Вільна Азія та мережі мовлення Близького Сходу, і призначив натомість себе як голову. Associated Press також повідомила, що він привів свою команду управлінців у USAGM.

Раніше в електронному листі співробітникам USAGM Пак сказав про свою прихильність до забезпечення незалежності закордонних мовників США, яким доручено подавати аудиторії по всьому світу неупереджені новини та інформацію.

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) здійснює нагляд над роботою Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL), Голосу Америки, Радіо Вільна Азія, мережі мовлення Близького Сходу, Бюро на Кубі і фонду «Відкриті технології», що займається питаннями свободи в інтернеті.

Організації-члени USAGM із бюджетом у 798 мільйонів доларів надають цифровий, телевізійний і радіоконтент у понад 100 країнах світу з метою інформування та залучення аудиторії на підтримку демократичних цінностей. Місія USAGM передбачає захист редакційної незалежності RFE/RL, яка є приватною медійної організацією.

Радіо Свобода, що працює 27-ма мовами, щотижня охоплює аудиторію у 37,6 мільйона людей в 23 країнах світу, зокрема в Україні, Росії, Ірані та Афганістані. Статистика свідчить, що за останні місяці, особливо в умовах пандемії коронавірусу, аудиторія RFE/RL значно зросла.