Президент Радіо Свобода розповів про зустріч із президентом Зеленським

В Офісі президента України у п’ятницю відбулася зустріч Володимира Зеленського із президентом Радіо Свобода Джеймі Флаєм. Про це повідомив у Twitter сам Джеймі Флай.

Він зазначив, що сторони обговорили роботу Української служби Радіо Свобода, яка цьогоріч відсвяткувала своє 65-річчя.

«Радіо Свобода випускає програми, які транслюються на 10 телеканалах в Україні і які щороку переглядають понад 20 мільйонів глядачів. Служба також активна на радіо і в інтернеті. До журналістів Радіо Свобода в Україні входить наша безстрашна команда «Схеми», яка здійснює резонансні розслідування, що забезпечують підзвітність влади суспільству», – повідомив Джеймі Флай.

Президент Радіо Свобода зазначив, що проєкти Радіо Свобода повідомляють про події на Донбасі, а також в анексованому Росією Криму.

«Я розповів про всі ці ініціативи Володимиру Зеленському і висловив стурбованість з приводу посилення тиску з боку державних органів і політиків на деяких наших журналістів в Україні. Я підкреслив, що активні ЗМІ необхідні для дієздатної демократії, і що спроби урядовців або інших політичних діячів нападати на журналістів чи демонізувати їх є неприйнятними і що Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода не буде відступати від своєї роботи», – додав президент Радіо Свобода.

Джеймі Флай також зазначив, що попросив президента України посприяти у звільненні полонених колег Радіо Свобода Станіслава Асєєва та Олега Галазюка, а також у справі засудженого в анексованому Криму Миколи Семени.

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода – некомерційна медіакорпорація, яка поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення) для аудиторії в 22 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної та Південної Азії 26 мовами.

Радіо Свобода – це незалежна медіакомпанія, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через агентство США з глобальних медіа.