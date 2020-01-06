Радіо Свобода переформатовує відео програми

З січня 2020 року Радіо Свобода призупиняє випуск інформаційно-аналітичних програм «Ваша Свобода» і «Ньюзрум», які виходили щодня у будні.

«Ми будемо й надалі висвітлювати важливі події наживо, готувати спецефіри і сюжети. Наш новий підсумковий інформаційний ефір, який готується, буде пояснювати події у сучасному форматі», – повідомляють у редакції.

Програма «Ваша Свобода» виходила на телеканалі «Еспресо» з липня 2014 року, а також на хвилях Українського Радіо.

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Проєкт «Ньюзрум», створений у лютому 2019 року, передовсім розрахований на молодіжну аудиторію в Ютубі. Програму «Ньюзрум» буде відновлено навесні 2020 року після переформатування.

РВЄ/РС поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення, відео) для аудиторії в 20 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу 25 мовами. Українська редакція Радіо Свобода існує з 1954 року.