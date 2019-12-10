Масове звільнення журналістів у Криму: що сталося в «Кримському інформаційному агентстві»

«Кримське інформаційне агентство» ‒ ЗМІ, підконтрольне російському міністерству інформаційної політики анексованого Криму, залишили головний редактор і частина колективу. Зважившись піти одночасно й не приховуючи, що плани звільнитися були давно, ексспівробітники КІА категорично відмовляються назвати публічно причини такого кроку. Кореспонденти проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії з’ясовували подробиці події.

«Кримське інформаційне агентство» працює на півострові близько 20 років. Усі ці роки воно виконувало функцію «рупора» кримської влади за різних режимів. До російської анексії Криму КІА було засноване Роскомітетом інформації, фактично контролювалося представниками то парламенту, то уряду, залежно від того, як між ними розподілялися сфери впливу.

Після анексії Росією Криму у 2014 році це інформаційне агентство перейшло під контроль російської влади півострова. Спочатку воно безпосередньо належало міністерству внутрішньої політики, інформації та зв’язку Криму. Але в 2017 році підприємство було перереєстроване, його власником стало ще одне близьке до російського уряду Криму видання ‒ бюджетна установа «Редакція газети «Крымская газета». Фактично обидва ЗМІ перебувають під контролем кримського міністерства.

КІА спеціалізується на виробництві новин про політичну, громадську, соціальну та інші сфери життя Криму. В агентстві говорять про нього як про джерело «свіжої та об'єктивної інформації про півострів», «одну зі стартових сторінок» чиновників різних гілок влади Криму.

Фактично видання транслює офіційну позицію кримської влади, зокрема й щодо переслідувань кримчан російськими силовиками та спецслужбами. Але багатьох тем, пов’язаних із переслідуваннями кримчан, які правозахисники називають політичними, на його сторінках немає.

Головний редактор КІА Ольга Леонова у вересні на нараді з людського виміру ОБСЄ у Варшаві (Польща) спростовувала інформацію про порушення прав людини в Криму й запрошувала представників міжнародної спільноти на півострів, запевняючи, що це «не тільки безпечно, але й дуже цікаво».

Тепер стало відомо, що в КІА відбулися серйозні кадрові зміни.

«Прошу не асоціювати мене з КІА»

Ольга Леонова повідомила в соціальних мережах про звільнення 6 грудня.

Відсьогодні я більше не є представником КІА

«Відсьогодні я більше не є представником КІА. Це були хороші три з половиною роки, вони багато чому навчили, зокрема й людському... Окреме спасибі керівникам із міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку за розуміння й підтримку. Прошу колег більше не асоціювати мене та зазначених у пості людей із Кримським інформаційним агентством», ‒ написала вона у фейсбуці.

Ольга Леонова також назвала десяток колег, які разом із нею залишають ЗМІ або звільнилися незадовго до цього. Кілька людей теж підтвердили в соцмережах своє звільнення з КІА .

«Мій останній день у КІА був не сьогодні, а на місяць раніше. Так уже склалася доля, чому я щиро радий. Але, впевнений, якби довелося затриматися з колегами ще на цей місяць, то пішов би сьогодні разом із ними», ‒ написав у фейсбуці колишній кореспондент КІА Євген Пересвєтов.

Також стало відомо, що КІА залишили кореспонденти Юлія Лепіхова та Володимир Прошкін.

Дехто вже знайшов нову роботу в різних кримських ЗМІ. Ольга Леонова в коментарях під постами колишніх колег пише, що «всі були вже при роботі, перебуваючи ще на цій». А Євген Пересвєтов оголосив, що тепер займається «питаннями взаємодії ЗМІ та прем’єр-міністра Криму».

«Не збираюся обговорювати це»

Причини звільнення Ольга Леонова не назвала, хоча багато в коментарях під її постом цікавляться цим.

«Товариші, і хоч би хтось озвучив причини такого колективного результату», ‒ написала під повідомленням про звільнення колективу з КІА прессекретар РНКБ Діана Скляренко.

«Які ви всі політкоректні», ‒ прокоментував колективне мовчання колишніх співробітників КІА кримський політик і проросійський блогер Сергій Веселовський.

Із кореспондентом Крим.Реалії Ольга Леонова говорити на цю тему відмовилася.

Це внутрішня справа нашого колективу

«Я не збираюся обговорювати це з вашим виданням. Це внутрішня справа нашого колективу», ‒ наголосила Леонова.

Відмовилися обговорювати цю тему й у російському міністерстві внутрішньої політики, інформації та зв’язку Криму.

«Переділ сфер впливу»

За інформацією джерела проєкту Крим.Реалії, причиною масового звільнення колективу КІА стала політика головного редактора «Крымской газеты» Марії Волконської.

«Якщо говорити просто, то вона дістала вже всіх своїм ставленням. Марія Волконська створила навколо себе таку атмосферу, коли ніхто, окрім неї, не має права слова. Вона, як керівник, людей не цінує, ставиться до них, як до обслуги. Це ось така її особиста риса у ставленні до людей. Довго таке мало хто витримає. В КІА люди й так ще довго терпіли», ‒ розповіло джерело.

Марія Волконська відома в Криму як телеведуча шоу «Все, як є» на російському держтелеканалі «Крым 24». Вона має зв’язки у владі та бізнес-колах. У вересні цього року була однією з учасниць наради в ОБСЄ, де, як і Ольга Леонова, заперечувала висновки міжнародних інституцій про політичні переслідування в Криму.

За інформацією джерела Крим.Реалії, звільнення журналістів стали наслідком «переділу сфер впливу всередині холдингу КІА та «Крымской газеты». Замість Ольги Леонової головним редактором КІА призначили Олексія Гайдукова ‒ одного зі співробітників «Крымской газеты».

Сам Гайдуков підтвердив це у фейсбуці, повідомивши, що з 9 грудня КІА починає роботу в новому форматі та з новим складом. Публічно шукати нових співробітників Олексій Гайдуков почав ще 5 грудня, до того, як Ольга Леонова оголосила про звільнення.

Кореспонденти Крим.Реалії намагалися зв’язатися з Марією Волконською через редакцію «Крымской газеты». Але там упродовж усього дня, поки матеріал готувався до публікації, відмовлялися з’єднати з нею, посилаючись на те, що вона «на нараді й коли звільниться, невідомо».

Інше джерело в медіа-сфері Криму не виключає, що пригода могла стати наслідком відставки віцепрем’єра Криму Дмитра Полонського, який опікувався в російському уряді Криму сферою внутрішньої політики та інформації.

«Тепер, можливо, КІА переформатують, замість повноцінного колективу наймуть рерайтерів і уріжуть витрати», ‒ припускає він.

Після відставки Дмитра Полонського інформаційну політику в Криму взяв під особисте кураторство Сергій Аксенов ‒ таку заяву підконтрольний Росії глава Криму зробив після того, як Полонський залишив посаду.

Проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії готовий надати можливість висловитися всім згаданим особам, зокрема й представникам російської влади, яка контролює Крим.