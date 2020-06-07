Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку – МОЗ

Україна посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку, повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ 7 червня, у Міжнародний день людей, які перехворіли на рак.

«Наразі на обліку в країні майже 1 мільйони людей з онкологічною патологією, які успішно пройшли лікування і знаходяться в стані ремісії. З кожним роком збільшується кількість людей, які повертаються до нормального життя після лікування онкологічного захворювання», – заявили в МОЗ.

Щоб покращити реакцію організму на лікування, пришвидшити одужання, знизити ризик рецидиву і покращити якість життя, МОЗ радить дотримуватися правил здорового харчуванню, фізичної активності та уважно слідкувати за станом здоров’я.

Центр громадського здоров’я радить хворим регулярно спілкуватися з лікарем, бути фізично активним, правильно харчуватися, відмовитися від шкідливих звичок та контролювати час проведення на сонці.