«Четверо вірусологів, двоє лаборантів і санітарка». В Україні лабораторії не встигають робити тести на коронавірус

Ірина Кононенко

Максим Войтицький

З початку епідемії в Україні провели понад 300 тисяч лабораторних тестів на коронавірус. Таку цифру назвав прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Добовий рекорд був встановлений 22 травня і склав 10 з половиною тисяч тестів. Лабораторії перевантажені практично у всіх областях країни, кажуть громадські діячі. Пацієнти скаржаться, що результатів ПЛР-тестів доводиться чекати тижнями.

У Лілії Головко лімфома Ходжкіна – це рак лімфатичної системи. Два рази на тиждень їй потрібно робити хіміотерапію. Лілія розповідає, що в період карантину в рідному Рівному їй взагалі відмовляли в лікуванні, а з 5 травня в лікарнях ввели нове правило: перед плановим лікуванням або операціями обов'язково потрібно зробити ПЛР-тест.

«У понеділок я здала тест. Мені сказали, що в середу вранці буде результат, ми тобі випишемо, і ти підеш до лікарні, – розповідає Лілія. – Середа – немає, четвер – немає, п'ятниця – немає, ніхто не розуміє, коли буде. Я розумію, що це все затягується, а у мене – тільки початок лікування. Лікар, який мене лікує, каже, що мені затягувати не можна, переривати не можна, тому що ми можемо не досягти того ефекту, який потрібен».

Результатів тесту Лілія Головко чекати не стала – пройшла чергову хіміотерапію в приватній клініці: «На дев'ятий день після того, як я прокапалася, мені подзвонили і сказали, що тест готовий, він негативний: «Приходьте забирайте і лягайте в лікарню». По-перше, мені вже не треба. По-друге, як мені у відділенні сказали, він вже недійсний, тому що від моменту забору і до моменту, коли я отримала результат, минуло дев'ять днів. У ці дев'ять днів я три рази ходила тільки здавати на COVID-19, тому що після хіміотерапії мені треба контролювати показники».

Про те, що результатів ПЛР-тестів доводиться очікувати майже місяць, часто пишуть користувачі соцмереж. Наприклад, Валерія Труніліна розповідає, що ще в квітні здавала тести на коронавірус. Дівчині довелося чекати місяць, перш ніж аналіз показав негативний результат.

Сестра Анастасії Браткової в ізоляції майже два місяці не може дочекатися результатів тесту.

Київський міський лабораторний центр МОЗ України вже три місяці працює щодня без вихідних – приймає тести на аналіз, розповідає заступник директора Наталія Гунченко. За її словами, лабораторія центру працює всю ніч, іноді пів ночі, в залежності від того, як працює обладнання.

В середньому в Україні, за даними Міністерства охорони здоров'я, проводять п'ять-шість тисяч ПЛР-тестів на добу. Наталія Гунченко каже, що кількість аналізів в Києві тільки збільшується – персоналу не вистачає.

Протягом останніх трьох місяців до нас приходило від 800 до 1500 [проб] матеріалу на аналіз. Це щодня. А у нас – всього четверо вірусологів, двоє лаборантів і санітарка

«Протягом останніх трьох місяців до нас приходило від 800 до 1500 [проб] матеріалу на аналіз. Це дуже велика кількість, і це щодня. А у нас – всього четверо вірусологів, двоє лаборантів у вірусологічній лабораторії і санітарка. Всі інші просто допомагають», – розповідає заступник директора Київського міського лабораторного центру.

За словами громадських діячів, в Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській областях лабораторії перевантажені найбільше.

Ірина Литовченко в 2016–2019 роках керувала директоратом стратегічного планування Міністерства охорони здоров'я України. Вона розповідає, що зараз лікарям не вистачає навіть витратного матеріалу для того, щоб робити ПЛР-тести в потрібній кількості.

«У Чернівецькій області останнім часом почали просити пробірки для того, щоб зробити забір на ПЛР-аналізи, – наводить приклад Ірина Литовченко. – Тобто можуть бути проблеми в лабораторії, що немає персоналу або реагентів, а може бути, що в лікарнях просто закінчилися витратні матеріали, і вони не можуть взяти цей тест у пацієнта і передати в лабораторію. Проблеми абсолютно на різних рівнях. Відповідно, це все відбивається на показниках захворюваності в Україні».

В цілому в Україні ПЛР-аналізи проводять 59 лабораторій. У Центрі громадського здоров'я МОЗ визнають проблему з тестуванням. Спеціаліст з лабораторних досліджень Тарас Остапчук пояснює, що її намагаються вирішити: як експеримент, наприклад, проводять тести в лабораторіях, які досліджують якість їжі.

«Сьогодні проводяться тестові роботи. І кількість ПЛР-досліджень буде розширена. Підключається також інший метод дослідження – метод імуноферментного аналізу, який спрямований на цільові групи людей. Це більш простий метод, більш швидкий, але він спрямований трохи на інше: це будуть контактні люди, медпрацівники, поліція, Нацгвардія. Цей метод розвантажить ПЛР-тестування», – вважає Тарас Остапчук.

Таким чином частину населення будуть перевіряти на наявність імунітету до коронавірусної інфекції – можна буде визначити, хто безсимптомно перехворів. Люди з наявними ознаками захворювання будуть здавати ПЛР-тести.

Оригінал публікації – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»