США провели тестовий запуск стратегічної ракети Minuteman, здатної нести ядерні заряди

США в ніч на середу провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Ракету без боєзаряду запустили з військової бази Ванденберг у Каліфорнії. Її головна частина успішно досягла цілі – полігону в районі атола Кваджалейн у Тихому океані.

Полковник Браян Титус, який керував випробуваннями, заявив, що тестовий запуск повинен «продемонструвати готовність ядерних сил США і забезпечити впевненість у смертоносності та ефективності національного ядерного стримування».

Це вже третє з початку року випробування США міжконтинентальних балістичних ракет, які здатні нести ядерні заряди.

Ракети Minuteman III перебувають на озброєнні армії США з початку 1970-х років та регулярно модернізуються. Максимальна далекобійність ракети – 15 тисяч кілометрів. Вона здатна нести від однієї до трьох ядерних боєголовок потужністю 0,3-0,6 мегатонн. Зараз на бойовому чергуванні у США перебувають близько 400 Minuteman III.