Російська ракета з Сирії впала на Кіпрі

На Кіпрі заявляють про падіння ракети С-200 російського виробництва на території розділеного острова, недалеко від столиці Нікосії.

Міністр закордонних справ «Турецької республіки Північного Кіпру», офіційно визнаної лише Стамбулом, Кудрет Озерсай повідомив, що ракета була випущена системою протиповітряної оборони Сирії у відповідь на атаку Ізраїлю. Вона вибухнула до зіткнення з землею, а її уламки впали за декілька кілометрів від столиці Кіпру Нікосії.

ЗМІ повідомляють, що у зв’язку з вибухом ракети ніхто не постраждав, проте кілька будинків, розташованих поблизу місця падіння, села Ташкент, евакуювали через пожежу, що почалася.

У ніч на 1 липня сирійська система ППО була задіяна для відбиття атаки ВПС Ізраїлю на іранські цілі в містах Хомс, Алеппо і Дамаск.

Внаслідок авіаудару, за даними сирійських спостерігачів, загинули дев’ятеро іноземних бійців, які воювали на боці режиму президента Башара Асада, і шестеро цивільних, зокрема троє дітей.

Ізраїльські військові ці повідомлення не коментували.

Війна в Сирії, що триває дев’ятий рік, почалася з розгону урядовими силами протестувальників у березні 2011 року. Внаслідок конфлікту загинули понад 370 тисяч людей, мільйони були змушені переїхати.

Росія підтримує сили президента Сирії Башара Асада у війні.