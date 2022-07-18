Війська РФ обстріляли ракетами Одещину – речник ОВА

Російські військові вдарили ракетами по Одещині, повідомив у ніч на 19 липня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одещина. Ракетна атака. Країна-терорист «традиційно» воює з мирним населенням. Триває рятувальна операція. Деталі – згодом», – написав він у телеграмі.

Вранці 18 липня міськрада Одеси з посиланням на дані оперативного командування «Південь» також повідомляла про ракетний удар по області з боку російських загарбників. «Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено 4 ракети повітряного базування. Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожеж», – йшлося у повідомленні.

Ще одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який російські війська вже неодноразово атакували. Постраждалих не було.

За останніми даними Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України уже понад три тисячі крилатих ракет.