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Війська РФ обстріляли ракетами Одещину – речник ОВА

Вранці в ОК «Південь» вже повідомляли про ракетний удар по Одещині, тоді дві ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури

Російські військові вдарили ракетами по Одещині, повідомив у ніч на 19 липня речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Одещина. Ракетна атака. Країна-терорист «традиційно» воює з мирним населенням. Триває рятувальна операція. Деталі – згодом», – написав він у телеграмі.

Вранці 18 липня міськрада Одеси з посиланням на дані оперативного командування «Південь» також повідомляла про ракетний удар по області з боку російських загарбників. «Трьома літаками Су-35 з акваторії Чорного моря випущено 4 ракети повітряного базування. Одну ракету збито над морем. Дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Триває гасіння пожеж», – йшлося у повідомленні.

Ще одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який російські війська вже неодноразово атакували. Постраждалих не було.

За останніми даними Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України уже понад три тисячі крилатих ракет.

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