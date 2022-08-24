Влада повідомила про ракетні удари по Миргороду

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про ракетні удари по інфраструктурі Миргорода.



«Чотири «прильоти» по інфраструктурі Миргорода. З’ясовуємо деталі. Залишаємося в укриттях», – написав він у телеграмі.

Згодом Дмитро Лунін додав, що постраждалих чи загиблих внаслідок атаки немає.

В Полтавській області о 10:13 була оголошена повітряна тривога, яка тривала до 11:25.

Сьогодні в Україні відзначають День Незалежності.

Влада попереджала, що українці мають бути вкрай обережними, оскільки цього дня війська РФ можуть готувати жорстокі атаки. США також заявили, що мають дані розвідки про те, що Росія планує найближчим часом здійснити нові удари по цивільній інфраструктурі України і державних об’єктах.