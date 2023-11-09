Протягом доби війська РФ завдали два ракетних удари. Вночі ракету збили на Дніпропетровщині

Протягом минулої доби російські війська завдали два ракетних удари по Україні, повідомив у ранковому зведенні Генеральний штаб ЗСУ.



Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що вночі над Дніпровським районом українські захисники знищили російську ракету.



Вночі 9 листопада оголошувалася повітряна тривога в Дніпропетровській, Кіровоградській, Херсонській та Миколаївській областях.

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Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.