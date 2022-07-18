Ракетний удар по підприємству в Дніпрі: з-під завалів дістали ще одного загиблого – ОВА

Рятувальники знайшли ще одного загиблого внаслідок ракетного удару, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 18 липня.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі. Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені», – повідомив він.

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За його словами, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом трьох діб розібрали понад 325 тонн зруйнованих конструкцій підприємства, враженого російською ракетою.

Відтак загалом внаслідок ракетного удару загинули чотири людини, ще 16 отримали поранення. Семеро постраждалих наразі в лікарні.

Увечері 15 липня по Дніпру Росія вдарила шістьма ракетами, чотири з них збили сили протиповітряної оборони. Дві влучили в Дніпрі – у підприємство та вулицю біля нього.