Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Ракетний удар по підприємству в Дніпрі: з-під завалів дістали ще одного загиблого – ОВА

Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом трьох діб розібрали понад 325 тонн зруйнованих конструкцій підприємства, враженого російською ракетою

Рятувальники знайшли ще одного загиблого внаслідок ракетного удару, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко 18 липня.

«Рятувальники дістали з-під завалів тіло загиблого через ракетний удар у Дніпрі. Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені», – повідомив він.

Читайте також: Майже 38 годин рятувальники гасили пожежу, яка сталася після ракетного удару в Дніпрі – ОВА

За його словами, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом трьох діб розібрали понад 325 тонн зруйнованих конструкцій підприємства, враженого російською ракетою.

Відтак загалом внаслідок ракетного удару загинули чотири людини, ще 16 отримали поранення. Семеро постраждалих наразі в лікарні.

Увечері 15 липня по Дніпру Росія вдарила шістьма ракетами, чотири з них збили сили протиповітряної оборони. Дві влучили в Дніпрі – у підприємство та вулицю біля нього.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG