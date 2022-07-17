Майже 38 годин рятувальники гасили пожежу, яка сталася після ракетного удару в Дніпрі – ОВА

Через 38 годин рятувальники загасили пожежу, яка сталася на промисловому підприємстві в Дніпрі через російський ракетний удар, повідомив голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко.

«90 пожежників приборкували полум'я майже 38 годин», – написав він у телеграмі.

Голова ОВА додав, що наразі тривають пошуки людини, що зникла на підприємстві під час російської атаки.

Увечері 15 липня по Дніпру Росія вдарила шістьма ракетами, чотири з них збили сили протиповітряної оборони. Дві влучили в Дніпрі – у підприємство та вулицю біля нього. Загинули троє людей. Один із них – водій маршрутки, який їхав зі зміни. 16 людей поранені.

Перед цим російські війська атакували Дніпро 28 червня. Тоді, за даними ОВА, у Дніпрі через «прильоти» була зруйнована залізнична інфраструктура і підприємство. Під завалами автотранспортного підприємства в Дніпрі, в яке влучила російська ракета, виявили тіла двох загиблих.