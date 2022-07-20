Війська РФ вночі знову завдали удару по Одещині – ОК «Південь»

Російські війська вночі знову завдали удару по Одещині, повідомляє у фейсбуці оперативне командування «Південь».



«По Одещині вночі ворог наніс ракетний удар із застосуванням літаків Су-35. Одна з ракет, імовірно Х-59, знищена силами протиповітряної оборони, друга влучила в покинуту складську будівлю. Пожежу оперативно ліквідовано рятувальниками. Людських втрат немає», – повідомляють в командуванні.

Втрат немає.

Минулої ночі російські війська також атакували Одещину, випустивши по регіону сім крилатих ракет «Калібр». Одну з ракет збили сили ППО, решта влучили в село, пошкодили приватні будинки. Внаслідок цього обстрілу постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина.

За останніми даними Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України уже понад три тисячі крилатих ракет.