Через російський ракетний удар по Одещині поранено немовля – Офіс генпрокурора

Внаслідок нічного російського ракетного обстрілу Одеського району Одеської області поранень зазнала 5-місячна дитина, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.



Загалом, за даними ОГП, внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії постраждали 1019 дітей в Україні – загинули 353 дитини, кількість поранених зросла до 676.



«Під час фіксації злочинів, вчинених в Запорізькій області, стало відомо про поранення дев’яти дітей від 4 до 16 років внаслідок обстрілів цивільних об’єктів окупантами», – повідомляють у відомстві.



Від початку повномасштабної російської агресії проти України найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 357, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 40.



У прокуратурі зауважують, що ці цифри не є остаточними, оскільки вони ще встановлюються в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».

В ООН станом на 12 липня підтвердили 5024 випадки загибелі і 6520 випадки поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.