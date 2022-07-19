Через ракетний удар по Одещині постраждали шестеро людей, серед них є дитина – ОК «Південь»

Внаслідок російського ракетного удару по Одещині постраждали шестеро людей, серед яких одна дитина, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук з посиланням на дані оперативного командування «Південь».



За цими даними, російські війська вночі з акваторії Чорного моря випустили сім крилатих ракет «Калібр» по Одещині – одну ракету збили сили ППО, шість влучили по мирному селу.



Внаслідок влучання сталося руйнування і загоряння 3 приватних будинків і 2 надвірних споруд. Пошкодження отримали ще кілька приватних садиб, автівки, школа, будинок культури.

Вдень 18 липня російські літаки Су-35 випустили по Одещині 4 ракети повітряного базування – одну ракету збито над морем, а дві влучили у об'єкт військової інфраструктури. Ще одна ракета влучила в міст через Дністровський лиман, який російські війська вже неодноразово атакували. Постраждалих не було.

За останніми даними Володимира Зеленського, Росія застосувала проти України уже понад три тисячі крилатих ракет.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».