Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Події

Через ракетний удар по Покровську постраждали четверо людей – Кириленко

Голова Донецької ОВА також повідомив про нічний авіаудар по Краматорську. Фото ілюстративне

Російські війська завдали два ракетних удари по місту Покровськ на Донеччині, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, відомо про чотирьох поранених цивільних – вони доставлені до лікарні. Також пошкоджені три інфраструктурні об'єкти.

Кириленко також повідомив про нічний авіаудар по Краматорську – снаряд влучив у недобудовану багатоповерхівку, зруйнувавши два під’їзди. Ударною хвилею пошкоджено вікна у прилеглих будинках, але, на щастя, постраждалих немає.

«Росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту. Вони прагнуть вбити якомога більше цивільних та посіяти паніку. Тому зараз єдиний правильний вибір – евакуація», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 23 травня підтвердили загибель 3942 і поранення 4591 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG