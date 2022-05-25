Через ракетний удар по Покровську постраждали четверо людей – Кириленко

Російські війська завдали два ракетних удари по місту Покровськ на Донеччині, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його даними, відомо про чотирьох поранених цивільних – вони доставлені до лікарні. Також пошкоджені три інфраструктурні об'єкти.

Кириленко також повідомив про нічний авіаудар по Краматорську – снаряд влучив у недобудовану багатоповерхівку, зруйнувавши два під’їзди. Ударною хвилею пошкоджено вікна у прилеглих будинках, але, на щастя, постраждалих немає.

«Росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту. Вони прагнуть вбити якомога більше цивільних та посіяти паніку. Тому зараз єдиний правильний вибір – евакуація», – написав він у телеграмі.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

В ООН станом на 23 травня підтвердили загибель 3942 і поранення 4591 цивільного через повномасштабну війну Росії проти України.

Москва, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.