ОВА: війська РФ завдали ракетного удару по Запорізькому району

Війська РФ завдали ракетного удару по Запорізькому району, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.



«Сьогодні о 15:11 військовослужбовці РФ завдали ракетний удар по одній з сільських ТГ Запорізького району. Ракета, тип якої наразі встановлюється, впала на відкритій території», – написав він у телеграмі.



Інформація щодо руйнувань, загиблих та травмованих не надходила.



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