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ОВА: війська РФ завдали ракетного удару по Запорізькому району

Російська ракета впала на відкритій території. Фото архівне

Війська РФ завдали ракетного удару по Запорізькому району, повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

«Сьогодні о 15:11 військовослужбовці РФ завдали ракетний удар по одній з сільських ТГ Запорізького району. Ракета, тип якої наразі встановлюється, впала на відкритій території», – написав він у телеграмі.

Інформація щодо руйнувань, загиблих та травмованих не надходила.

Близько 15:00 у соцмережах повідомляли про звуки вибухів в Запоріжжі.

Нині в Запорізькій області оголошена повітряна тривога. Влада попередила про загрозу застосування балістичного озброєння.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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