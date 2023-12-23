У ВМС розповіли про оперативну ситуацію з кораблями РФ у Чорному морі

Російських військових кораблів в Чорному та Азовському морях немає, повідомляють вранці 23 грудня Військово-морські сили ЗС України.



«В Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 16 ракет», – повідомляють ВМС у фейсбуці.

22 грудня у Чорному морі Росія тримала три кораблі, носіїв «Калібрів» серед них не було.

Оперативне командування «Південь» 20 грудня повідомило, що РФ вперше після тритижневої паузи вивела у Чорне море підводний ракетоносій.

Зазвичай, як пояснювали раніше українські військові, у осінньо-зимовий період шторми й негода змушують ракетоносії РФ укриватися в пунктах базування. Крім того, в ЗСУ заявляли про обережність сил РФ, які остерігаються ударів з українського боку по російських морських цілях.