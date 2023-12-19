ЄС «рішуче засуджує» запуск КНДР чергової балістичної ракети

Євросоюз «рішуче засуджує» запуск Північною Кореєю чергової міжконтинентальної балістичної ракети 18 грудня – вже вп’яте цього року.

«КНДР повинна припинити ці незаконні і небезпечні запуски, які грубо порушують резолюції Ради Безпеки ООН (РБ ООН) і підривають міжнародний мир і безпеку, а також глобальний режим нерозповсюдження. КНДР повинна негайно виконати свої зобов’язання за резолюціями РБ ООН, відмовившись від усієї своєї ядерної зброї, інших видів зброї масового знищення», – йдеться у заяві голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

У Євросоюзі наголошують, що КНДР не може і ніколи не матиме статусу ядерної держави відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).



«Вкрай важливо, щоб усі держави-члени ООН, особливо члени Ради Безпеки ООН, закликали КНДР відновити змістовний діалог і забезпечити повне виконання санкцій ООН. ЄС закликає КНДР і Росію утриматися від будь-яких обмінів військовою технікою, ракетними технологіями або боєприпасами і дотримуватися низки резолюцій РБ ООН, які чітко забороняють будь-який експорт або імпорт зброї за участю КНДР», – зазначив Боррель, додавши, що ЄС засуджує будь-яку військову підтримку агресивної війни Росії проти України, яку надає КНДР.

18 грудня під наглядом лідера КНДР Кім Чен Ина Пхеньян вчергове провів випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18. Ця твердопаливна міжконтинентальна балістична ракета вважається найпотужнішою з існуючих у Північній Кореї. По суті, Hwasong-18 може розглядатися як ракета для удару по материковій частині США.

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засудили запуск. Сполучені Штати та їхні союзники вказують на те, що КНДР порушує резолюцію Ради безпеки.

Цього року Північна Корея здійснила численні запуски, в тому числі, своїх найпотужніших міжконтинентальних балістичних ракет.