Ракети поцілили у підприємство в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди – ОВА

Російські ракети влучили в одне з підприємств у Запоріжжі, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація 13 липня.
Внаслідок удару, за повідомленням, у цеху підприємства виникла пожежа.
«На місці працюють усі відповідні служби, розбирають завали. Під ними ще можуть знаходитися люди. Є постраждалі. Кількість і стан поранених наразі уточнюється. Підприємство у Дніпровському районі зазнало значних руйнувань», – заявляє ОВА.
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Подробиці щодо наслідків ракетного удару адміністрація планує оприлюднити згодом.
За попередніми даними, як повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждали семеро людей.
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