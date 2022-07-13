Ракети поцілили у підприємство в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди – ОВА

Російські ракети влучили в одне з підприємств у Запоріжжі, повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація 13 липня.

Внаслідок удару, за повідомленням, у цеху підприємства виникла пожежа.

«На місці працюють усі відповідні служби, розбирають завали. Під ними ще можуть знаходитися люди. Є постраждалі. Кількість і стан поранених наразі уточнюється. Підприємство у Дніпровському районі зазнало значних руйнувань», – заявляє ОВА.

Читайте також: Росія випустила по Україні вже майже 3 тисячі ракет – Зеленський

Подробиці щодо наслідків ракетного удару адміністрація планує оприлюднити згодом.

За попередніми даними, як повідомив радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, внаслідок ракетного удару по Запоріжжю постраждали семеро людей.