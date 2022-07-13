Через удар по Запоріжжю попередньо поранені 7 людей – Тимошенко

Внаслідок російського ракетного удару по Запоріжжю, за попередніми даними, поранені семеро людей, повідомляє радник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Є влучання в одне з підприємств. Попередньо семеро людей поранені. Керівник підприємства вивів співробітників до укриття, що, напевно, врятувало їхні життя», – заявив він.
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Тимошенко закликав громадян не нехтувати сигналами повітряних тривог.
Раніше Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про два ракетних удари у обласному центрі.
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