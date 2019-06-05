Мільйони мусульман відзначили по світу завершення Рамадану

Мусульмани в Азербайджані, Ірані, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, Узбекистані і деяких частинах Пакистану відзначили 5 червня кінець священного місяця Рамадан.

Спеціальні молитви прочитали тисячі вірян у переповнених мечетях. Лідери країн привітали людей зі святом, відомим як Ід аль-Фітр, що означає кінець священного мусульманського місяця Рамадан, і відзначається протягом двох або трьох днів опісля.

Деякі країни, такі як Афганістан, Туркменистан, регіони Поволжя і Північного Кавказу, в основному населені мусульманами, деякі частини Пакистану і багато інших країн почали відзначати свято 4 травня.

Під час Рамадану мусульмани утримуються від їжі, пиття і сексу від світанку до заходу сонця протягом всього місяця.

Пост Рамадану покликаний наблизити вірян до Бога і нагадати їм про страждання тих, кому не пощастило.

У світі налічується близько 1,8 мільярда мусульман, це близько 24 відсотків населення світу.