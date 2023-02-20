Резніков повідомив, коли і в якому форматі буде наступне засідання «Рамштайн»

Наступна, десята зустріч учасників Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») відбудеться в середині березня. Про це, як передає агенція УНІАН, заявив на брифінгу у понеділок міністр оборони Олексій Резніков.

«Наступна дата, якщо я не помиляюсь, це середина березня. Але з високою імовірністю вона буде онлайн», – сказав Резніков.

Він зауважив, що такі засідання проходять або на авіабазі в Німеччині, або у Брюсселі, або ж в режимі відеоконференції.

«Думаю, що річниця «Рамштайну», який почався в квітні на авіабазі «Рашмтайн», напевно, буде безпосередньо на цій військові базі. Тому я думаю, що у березні я буду мати нагоду підключатися з Києва», – додав Резніков.

Попереднє, дев’яте засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось 14 лютого у Брюсселі. Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».