Сьогодні відбудеться десята зустріч у форматі «Рамштайн»

Сьогодні, 15 березня, відбудеться чергове засідання Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн».

Як повідомляє пресслужба Пентагону, зустріч пройде в онлайн-форматі.

Початок засідання заплановано на 14:00 за київським часом.

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Напередодні міністр оборони Олексій Резніков зі своєю колегою з Нідерландів Кайсою Оллонґрен обговорив «важливі питання в рамках підготовки до наступного засідання у форматі «Рамштайн».

Попереднє, дев’яте, засідання Контактної групи з питань оборони України, відбулось 14 лютого у Брюсселі. Міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».