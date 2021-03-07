Футбол: «Рейнджерс» вперше за 10 років став чемпіоном Шотландії

Футбольний клуб «Рейнджерс» вперше за 10 років став чемпіоном Шотландії.

7 березня основний конкурент команди Стівена Джеррарда – «Селтік» – зіграв внічию 0:0 з «Данді Юнайтед».

«Рейнджерс» вдалося стати чемпіонами за шість турів до кінця турніру.