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07 березня 2021, Київ 18:58
Новини | Спорт

Футбол: «Рейнджерс» вперше за 10 років став чемпіоном Шотландії

Стівен Джеррард (на фото) привів «Рейнджерс» до чемпіонства

Футбольний клуб «Рейнджерс» вперше за 10 років став чемпіоном Шотландії.

7 березня основний конкурент команди Стівена Джеррарда – «Селтік» – зіграв внічию 0:0 з «Данді Юнайтед».

«Рейнджерс» вдалося стати чемпіонами за шість турів до кінця турніру.

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