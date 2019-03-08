Італійська «Рома» призначила Клаудіо Раньєрі головним тренером

Італійська «Рома» призначила Кладіо Раньєрі головним тренером.

«Я радий повернутися додому. Коли «Рома» кличе вас, неможливо сказати «ні», – сказав 67-річний італійський спеціаліст.

Контракт із тренером розрахований до 30 червня 2019 року.

Останнім клубом Раньєрі був англійським «Фулгемом». Його звільнили 28 лютого. Команда посідає передостаннє місце в чемпіонаті Англії.

У 2016 році Раньєрі сенсаційно переміг в Англійській прем’єр-лізі разом із «Лестером».

У 2009-2011 роках італієць уже очолював «Рому». У 2010 році команда під його керівництвом здобула «срібні» медалі чемпіонату.

7 березня «Рома» звільнила Еусебіо Ді Франческо з посади головного тренера після поразки від «Порту» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Наразі команда йде п'ятою в чемпіонаті.