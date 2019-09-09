За минулу добу бойовики 9 разів порушили режим тиші, один військовий ЗСУ травмований – штаб

Протягом доби бойовики незаконних збройних угруповань дев’ять разів порушували режим припинення вогню на Донбасі – такі дані штабу Операції об’єднаних сил.

Згідно зі зведенням, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики обстрілювали позиції Збройних сил України поблизу Гранітного, Красногорівки, Верхньоторецького, Миколаївки, Авдіївки та Лебединського. При цьому застосовували стрілецьку зброю, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та міномети.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об’єднаних сил: поблизу Кримського – з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомляють у штабі.

При цьому внаслідок обстрілів 9 вересня один український військовий отримав бойове травмування.

Збройне угруповання «ЛНР», своєю чергою, звинуватило ЗСУ в обстрілах окупованих територій протягом доби 9 вересня. Аналогічне угруповання «ДНР» наразі таких заяв не оприлюднювало.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.