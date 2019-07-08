За добу на фронті загинув один військовий, двоє поранених – штаб

Протягом доби 7 липня один військовослужбовець Збройних сил України загинув, один отримав поранення, ще один – бойову травму. Такі дані наводить штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики незаконних збройних угруповань протягом попередньої доби 16 разів обстріляли позиції ЗСУ, в тому числі із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї: артилерійських систем калібру 122 міліметри, танкового озброєння, мінометів калібру 120 та 82 міліметри.

Зокрема обстрілів зазнали позиції українських військових поблизу Широкиного, Богданівки, Водяного, Красногорівки, Пищевика, Новолуганського, Попасної, Золотого-4, Майорська та Південного.

Також три обстріли у штабі зафіксували з почату доби: один раз поблизу Водяного і двічі – неподалік від Новолуганського.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.