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23 грудня 2019, Київ 14:27
Новини | Суспільство

Новообрана Рада ухвалила 8 законів про соціальний захист військових та ветеранів – звіт

Верховна Рада України IX скликання ухвалила 137 законів

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Верховна Рада України IX скликання ухвалила 137 законів, і з них тільки вісім стосуються соціального захисту ветеранів та умов проходження військової служби. При цьому за період роботи нової Верховної Ради було зареєстровано більш як тисяча законопроектів, з них по військово-ветеранській темі – 64 документи.

Ці дані наводять експерти громадської правозахисної організації «Юридична сотня» у звіті за 2019 рік.

Експерти «Юридичної сотні» були долучені до розробки кількох з цих законопроектів, повідомили кореспондентові Радіо Свобода у пресслужбі організації. Це – закон про надання статусу учасника бойових дій добровольцям; закон про відповідальність за незаконне носіння військової форми, державних нагород та наругу над місцем поховання захисників України; закон про медичне забезпечення осіб з інвалідністю унаслідок війни.

За даними міністерства у справах ветеранів, у першій половині 2019 року в Україні на обліку перебували близько 370 тисяч ветеранів бойових дій на сході.

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