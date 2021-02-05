Разумков заперечує зв’язок з Ахметовим

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Бабелю» заперечив зв’язок з бізнесменом Рінатом Ахметовим.

Журналісти зазначили, що Разумков «частий гість» на телеканалах бізнесмена і обидва рази не голосував за призначення Юрія Вітренка міністром енергетики.

«Взагалі не робоча історія. Я не знайомий з Рінатом Леонідовичем і не зустрічався з ним. Усіх інших великих бізнесменів певною мірою я знаю, десь перетинався. Якщо виходити з цієї логіки, можемо з вами пройтися: я зʼявляюся на каналах Ріната Леонідовича? Ідемо далі. Я зʼявляюся на каналах, повʼязаних з Ігорем Валерійовичем? Так. Буваю і на ICTV, 112, NewsOne. На ZIK давно не був, але зʼявляюся. «Прямий», «5 канал». У мене, як мені здається, хороші взаємини з журналістами», – додав Разумков.

Дмитро Разумков очолив Верховну Раду 29 серпня 2019 року. Він пройшов до парламенту за списками пропрезидентської партії «Слуга народу».