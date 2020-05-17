Разумков: правильно, щоб був механізм позбавлення мандата народного депутата

В Україні необхідно розробити механізм позбавлення мандата народного депутата, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Є багато речей, які є дискусійними. Наприклад, втрата мандату за те, що людина не виконує своїх функціональних обов’язків як народний депутат. І тут, я знаю, багато колег займають іншу позицію. Однак я вважаю, що це правильно. Кожен повинен робити свою роботу», – сказав Разумков в ефірі програми «Суботнє інтерв'ю».

Він наголосив, що український народ не має можливості відкликати народного депутата.

«Вона з’являється лише на виборах. Тому мені здається, що було би правильно, щоб такий механізм був. Однак подивимося, яким буде рішення КСУ. Тому що будемо знову до нього звертатися. А після цього – яким буде рішення парламенту», – заявив Разумков.

Згідно з українським законодавством, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе у випадку особистої письмової заяви про складення депутатських повноважень; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього; визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім; припинення його громадянства або виїзду на постійне проживання за межі України; смерті; переходу на іншу посаду.