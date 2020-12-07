Разумков підписав закон про неправдиве декларування

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Про це повідомили у парламенті.

Зазначається, що документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському.

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У парламенті нагадали, що законом внесені зміни, зокрема, до Кримінального кодексу України, які відновлюють кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації та встановлюють відповідальність за умисне неподання декларації суб’єктом декларування.

Законопроєкт 4460-д Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

Перед цим законопроєкт розкритикувало Національне агентство з протидії корупції. У відомстві звернули увагу, що документ не передбачає позбавлення волі за умисне недостовірне декларування чи неподання декларації.

При цьому обмеження волі (замість штрафу) передбачене за подання недостовірних даних на 8,4 мільйона гривень чи більше. У НАЗК наголосили, що за недостовірне декларування на понад 1 мільйон гривень повинно бути передбачене ув’язнення.

27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за декларування недостовірної інформації.